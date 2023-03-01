Свердловский омбудсмен поддержала отправку заключенных на СВО

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова «спокойно» относится к отправке на специальную военную операцию заключенных российских колоний. Об этом она заявила на встрече со студентами факультета журналистики УрФУ, сообщает It’s my city. По мнению омбудсмена, если «люди решили так искупить свою вину, то пусть искупают».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Татьяны Мерзляковой, она обсуждала вопрос вступления заключенных в ЧВК «Вагнер» с начальником одной из свердловских колоний. Представитель ФСИН ей заявил, что осужденные вступали в ряды частной военной компании добровольно.

В начале февраля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об окончании набора заключенных в ряды частной военной компании. Из-за этого на спецоперацию не удалось отправить заключенных женщин из ИК-6 Нижнего Тагила и ИК-16 Красноуфимска, о чем просил депутат заксобрания региона Вячеслав Вегнер.

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