Пригожин отказался принимать женщин-заключенных из свердловских колоний в ЧВК «Вагнер»

Заключенных женщин из ИК-6 Нижнего Тагила и ИК-16 Красноуфимска не стали принимать в ЧВК «Вагнер», объяснив отказ окончанием набора осужденных. Ранее о желании женщин вступить в ряды частной военной компании сообщил депутат законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пояснил свердловскому депутату причины закрытия проекта по набору заключенных. «Первая, чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Второе, ЧВК ‘’Вагнер’’ использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовоенной элиты», – следует из ответа Евгения Пригожина, опубликованного на странице Вячеслава Вегнера во «ВКонтакте».

Кроме того, по словам основателя ЧВК «Вагнер», «определенное количество околовоенных функционеров» решило, что если они будут набирать заключенных, то «сумеют прославиться как ЧВК ”Вагнер”».

По итогу, Вячеславу Вегнеру рекомендовали обратиться с вопросом об участии женщин-заключенных в военной спецоперации в Минобороны РФ.

Ранее Евгений Пригожин заявлял, что готов принять осужденных из ИК-6 в состав частной военной компании, отмечая, что их можно отправлять на фронт не только как медсестер и связистов, но и в составе диверсионных групп и снайперских пар.

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