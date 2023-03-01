Определены уполномоченные от «Единой России» на выборах в регионах Сибири

Президиум генсовета «Единой России» утвердил уполномоченных на выборах в 2023 году. В Сибири координировать действия региональных отделений партии, избирательных штабов и кандидатов будут сенаторы Александр Карелин (за ним закреплены Бурятия и Новосибирская область), Дмитрий Перминов (Омская область), Алексей Синицын (Кузбасс), депутаты Госдумы Виктор Зубарев (Красноярский край), Виктор Игнатов (Республика Алтай и Алтайский край), и Сергей Сокол (Хакасия).

В сентябре 2023 года истекают полномочия у губернаторов Новосибирской, Омской областей, Алтайского края, Красноярского края, Кузбасса, Хакасии. Также в этом году предстоит избрать депутатов Кемеровской области, Хакасии, горсовет в Красноярске.

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Анна Егорова