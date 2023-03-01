Глава МИД Индии провел переговоры с Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар рассказал о встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По его словам, в ходе переговоров состоялось «обширное обсуждение» двустороннего сотрудничества и вопросов из повестки G20. Об этом глава индийского МИДа написал в Twitter. Других подробностей он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров и Субраманиям Джайшанкар

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании глав МИДов G20. По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, рабочий визит господина Лаврова продлится с 1 по 3 марта. Переговоры в формате рабочего завтрака проходят в Хайдерабадском дворце. Ожидается, что сегодня министр также встретится с коллегами из Турции и Бразилии Мевлютом Чавушоглу и Мауро Виэйрой.

Милена Костерева