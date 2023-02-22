Сергей Лавров примет участие в совещании глав МИДов G20 в Индии в начале марта

Глава МИД России Сергей Лавров посетит Индию для участия в совещании глав МИДов G20 в Нью-Дели. Как уточнила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, рабочий визит господина Лаврова продлится с 1 по 3 марта.

По словам Марии Захаровой, в ходе своего визита Сергей Лавров проведет встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. «Главы внешнеполитических ведомств наших стран обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества на ключевых направлениях, а также сверят часы по графику предстоящих контактов»,— сообщила госпожа Захарова в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Ожидается, что основными темами переговоров станут торгово-инвестиционная, транспортно-логистическая кооперация, а также использование национальных валют во взаиморасчетах и перспективные проекты в энергетике. «Министры обменяются оценками актуальных международных вопросов, включая взаимодействие в рамках индийского председательства в ШОС и "двадцатке", а также координацию подходов в ООН, БРИКС, РИК (Россия, Индия, Китай.— "Ъ")»,— добавила она.

Также, уточнила Мария Захарова, Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар затронут ряд региональных вопросов, в частности формирование архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, положение дел в Афганистане и ситуацию на Украине.

Российские власти считают Индию дружественной страной. Сотрудничество с ней в области энергетики и финансов активизировалось на фоне западных санкций. В ноябре 2022 года российские компании обеспечили более 10% индийского импорта стали. Совокупный объем торговли между Россией и Индией по итогам 2022 года вырос в 4,9 раза по сравнению с 2021 годом.

Милена Костерева