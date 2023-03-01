В Черноземье число вакансий сократилось почти на 10% в 2022 году

В 2022 году в сравнении с 2021 годом в Черноземье число вакансий сократилось на 9,8%, или на 8 574 — с 87 359 до 78 785. Такие данные приводятся в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе информации Росстата и Роструда о количестве открытых вакансий на российских предприятиях и о численности граждан, обратившихся в службу занятости с целью поиска работы.

Единственным регионом, где число вакансий увеличилось, стала Орловская область. Здесь количество выросло на 12,5%, или на 1 057 человек — с 8 467 до 9 524. Численность незанятых на декабрь 2022 года составила 2,2 тыс. человек, годом ранее показатель 3,1 тыс. На одного соискателя в регионе приходится 4,3 вакансии.

Наибольшее сокращение зафиксировано в Курской области — на 20,2%, или на 2 761, с 13 683 до 10 922. Количество незанятых уменьшилось с 4,4 до 2,8 тыс. На одного соискателя приходится 3,9 вакансии.

В абсолютных числах наибольшее падение оказалось в Белгородской области — на 2 851, с 21 074 до 18 223. В процентном соотношении снижение составило 13,5%. Число незанятых человек сократилось с 5,1 до 4 тыс. На одного соискателя приходится 4,6 вакансий.

Чуть меньше в процентах количество вакансий сократилось в Тамбовской области — на 13,2%, или на 1 227, с 9 292 до 8 065. Число незанятых снизилось с 3,6 до 2,7 тыс. На одного соискателя приходится три вакансии.

В Воронежской области снижение составил 11,4%. В числах количество вакансий уменьшилось на 2 427, с 21 375 до 18 948. Здесь зафиксировано наибольшее сокращение незанятых — с 14,1 до 9,7 тыс. На одного соискателя приходится две вакансии.

Наименьшее падение отмечается в Липецкой области — на 2,7%, или 365 — с 13 468 до 13 103. В регионе зафиксировано и наименьшее снижение числа незанятых, с 3,7 до 3,6 тыс. На одного соискателя приходится 3,5 вакансий.

В России в четвертом квартале 2022 года на каждого безработного зафиксировано 2,5 вакансии. По данным FinExpertiza, это максимальный показатель с 2005 года. Спрос предприятий на рабочую силу снизился в на 17,6%, а численность вставших на биржу труда уменьшилась на 32,3%. «В результате на рынке труда образовался наибольший за последние годы разрыв между спросом и предложением», — заявили в компании.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что квалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места концентрируются в крупнейших городах (в них «со всей страны стекаются наиболее компетентные и мотивированные кадры»), тогда как в небогатых регионах ключевым работодателем выступает государство и отдельные системообразующие предприятия. «Ухудшение ситуации произошло в первую очередь в индустриализированных регионах, где снижение производства привело к сокращению занятости. Одновременно в индустриальном секторе наблюдается дефицит "синих воротничков". Рынки труда крупнейших городских агломераций являются более устойчивыми, однако общее снижение экономической активности, безусловно, сказывается и на них», — пояснила госпожа Трубникова.

О ситуации с мигрантами читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Иностранцы выросли на рынке труда».

Александр Прытков

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