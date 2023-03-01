Руководитель СК РФ заинтересовался скандалом с переселением граждан в некачественные квартиры в Кувандыке

Руководитель СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслав Зудерман проведет процессуальную проверку ситуации с переселением граждан из ветхого и аварийного жилья в некачественные квартиры в Кувандыке. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2016 году жители Кувандыка были переселены из ветхого и аварийного жилья в непригодные для проживания квартиры. Через некоторое время в жилых помещениях сломались газовые котлы и появились проблемы с отоплением. Также выяснилось, что застройщик ООО «Сантехсервис» «сэкономил на кладке наружных стен, установке радиаторов, а также оконных стеклопакетах», сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль расследование осквернения Вечного огня в Тольятти. Происшествие случилось в феврале текущего года.

Георгий Портнов