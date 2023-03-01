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Глава СК РФ взял на контроль расследование осквернения Вечного огня в Тольятти

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении Вечного огня в Тольятти. Ранее соответствующая информация появилась в СМИ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сообщается, что в феврале текущего года вандалы, выражая явное неуважение к подвигу советских солдат, засыпали огонь солью, после чего были задержаны сотрудниками полиции»,– говорится в сообщении.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Марат Галиханов должен будет доложить Александру Бастрыкину о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Ранее в Самаре была избрана мера пресечения 29-летнему местному жителю, который обвинялся в осквернении горельефа «Скорбящей Матери-Родине» на площади Славы. Он был арестован.

Георгий Портнов

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