Леонида Рошаля перевели из реанимационного отделения

Состояние здоровья президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля оценивается как удовлетворительное. Его перевели из реанимационного отделения в хирургическую палату. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной медицинской палаты (НМП), которую также возглавляет господин Рошаль.

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Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Леонид Рошаль

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Рошаль переведен из реанимационного отделения в хирургическую палату. Врачи приступили к реабилитации. Состояние удовлетворительное, он приступил к работе в онлайн-режиме»,— сообщили в НМП (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Telegram-канал Mash заявил, что Леонида Рошаля госпитализировали с переломом шейки бедра, кистой в головном мозге и болезнью Паркинсона. Позже эту информацию опровергли в НМП и пояснили, что господина Рошаля госпитализировали для плановой замены сустава.

Олеся Павленко