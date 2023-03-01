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Коммерсантъ FM
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Леонида Рошаля перевели из реанимационного отделения

Состояние здоровья президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля оценивается как удовлетворительное. Его перевели из реанимационного отделения в хирургическую палату. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной медицинской палаты (НМП), которую также возглавляет господин Рошаль.

Леонид Рошаль

Леонид Рошаль

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Леонид Рошаль

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Рошаль переведен из реанимационного отделения в хирургическую палату. Врачи приступили к реабилитации. Состояние удовлетворительное, он приступил к работе в онлайн-режиме»,— сообщили в НМП (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Telegram-канал Mash заявил, что Леонида Рошаля госпитализировали с переломом шейки бедра, кистой в головном мозге и болезнью Паркинсона. Позже эту информацию опровергли в НМП и пояснили, что господина Рошаля госпитализировали для плановой замены сустава.

Олеся Павленко

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