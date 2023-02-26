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Коммерсантъ FM
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Доктора Рошаля госпитализировали для плановой замены сустава

Хирурга и общественного деятеля Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава. Информацию Telegram-канала Mash о переломе шейки бедра и болезни Паркинсона в Национальной медицинской палате, которую возглавляет господин Рошаль, назвали недостоверной.

Леонид Рошаль

Леонид Рошаль

Фото: Администрация Президента России

Леонид Рошаль

Фото: Администрация Президента России

«Опровергаем информацию, прошла плановая госпитализация по замене сустава. Операция прошла хорошо»,— сообщили РБК в пресс-службе организации.

Накануне Telegram-канал Mash заявил, что Леонида Рошаля госпитализировали шесть дней назад. Telegram-канал утверждает, что у господина Рошаля киста в головном мозге и болезнь Паркинсона. Во время обследования у него якобы также нашли перелом шейки левого бедра.

25 февраля Леонид Рошаль попал в санкционные списки Евросоюза. Ему запрещен въезд в Европу и владение активами там.

Олеся Павленко

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