Доктора Рошаля госпитализировали для плановой замены сустава

Хирурга и общественного деятеля Леонида Рошаля планово госпитализировали для замены сустава. Информацию Telegram-канала Mash о переломе шейки бедра и болезни Паркинсона в Национальной медицинской палате, которую возглавляет господин Рошаль, назвали недостоверной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Рошаль

Фото: Администрация Президента России Леонид Рошаль

Фото: Администрация Президента России

«Опровергаем информацию, прошла плановая госпитализация по замене сустава. Операция прошла хорошо»,— сообщили РБК в пресс-службе организации.

Накануне Telegram-канал Mash заявил, что Леонида Рошаля госпитализировали шесть дней назад. Telegram-канал утверждает, что у господина Рошаля киста в головном мозге и болезнь Паркинсона. Во время обследования у него якобы также нашли перелом шейки левого бедра.

25 февраля Леонид Рошаль попал в санкционные списки Евросоюза. Ему запрещен въезд в Европу и владение активами там.

Олеся Павленко