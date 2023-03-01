Под Санкт-Петербургом при попытке поджога военкомата задержали 16-летнего подростка

Шестнадцатилетнего подростка задержали в городе Кировске Ленинградской области после попытки поджога городского военкомата, сообщила пресс-служба Росгвардии Северо-Западного округа. По предварительным данным, юноша попытался поджечь здание на Набережной улице с помощью «коктейля Молотова».

Инцидент произошел 28 февраля около 22:00. Брошенную в здание бутылку заметил охранник, который сразу же нажал тревожную кнопку.

«По сигналу "тревога" на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. По приметам на остановке общественного транспорта правоохранители задержали 16-летнего подростка, который ранее бросил в здание бутылку с горючей смесью,— та разбилась, но возгорания не произошло. Его доставили в отдел полиции»,— говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Северо-Западному округу.

Как пишет 47news, задержанный юноша родом из поселка Отрадное. Постоянно проживает в съемной квартире в Петербурге, где учится в гимназии №166. О причинах его поступка не сообщается.

Это не первая атака на военкоматы Ленобласти и Санкт-Петербурга за последнюю неделю. Так, Выборгский районный суд Петербурга ранее заключил под стражу до конца апреля аспиранта Академического университета им. Ж. И. Алферова РАН Владимира Миронова, который разбил окно в здании местного военкомата и оставил на стене антивоенный лозунг.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург