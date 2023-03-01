Квартальная прибыль HP упала на 55%

Американская IT-компания HP опубликовала отчетность за первый квартал 2023 финансового года, завершившийся в январе. Основные финансовые показатели оказались хуже, чем в предыдущем квартале и в первом квартале 2022 года. Так, чистая выручка HP упала на 18,8% и составила $13,8 млрд, и, по данным Refinitiv, это самое значительное падение этого показателя с 2016 года. Чистая прибыль упала на 55%, до $500 млн, операционная маржа — на 2,5 п. п., до 5,5%, свободный денежный поток — на 114%, до $200 млн.

По словам генерального директора HP Энрике Лореса, за падением показателей стоят проблемы с цепочками поставок, снижение потребителями расходов на электронную технику из-за роста инфляции, а также «замедление» заказов от компаний, поскольку компании сейчас «стали внимательнее относиться к тому, как они распоряжаются бюджетами». Между тем производитель ПК, принтеров, копиров, планшетов и т. п. дает оптимистичные прогнозы на следующие кварталы и на весь 2023 финансовый год.

По мнению руководства HP, значительную роль в этом сыграет снятие жестких пандемических ограничений в Китае, который является ключевым рынком для американской компании, а также главным поставщиком компонентов для продукции HP. Как ожидают в HP, по итогам текущего финансового года прибыль на акцию составит $3,2–3,6, а свободный денежный поток будет в диапазоне от $3 млрд до $3,5 млрд.

Алена Миклашевская