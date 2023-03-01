Бывший топ-менеджер FTX признал свою вину

Бывший технический директор FTX Group Нишад Сингх признал себя виновным по шести пунктам обвинения и согласился сотрудничать со следствием, сообщает Reuters. Это уже третий топ-менеджер обанкротившейся криптовалютной компании, признавший вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нишад Сингх

Фото: Из личного архива Нишада Сингха Нишад Сингх

Фото: Из личного архива Нишада Сингха

Напомним, что FTX Group объявила о банкротстве 11 ноября прошлого года. Основателя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида обвинили в организации схемы обмана инвесторов, которые вложили в криптобиржу почти $1,8 млрд. По данным следствия, основатель FTX переводил средства клиентов на счета другой своей компании — трейдинговой платформы Alameda Research.

Господин Сингх признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения мошенничества, сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью обмана Соединенных Штатов путем нарушения законов о финансировании предвыборной кампании. Господин Сингх заявил, что еще в середине 2022 года знал, что средства клиентов криптовалютной биржи FTX тайно используются для финансирования Alameda.

В конце декабря свою вину по делу о мошенничестве в FTX Group признали еще двое коллег и партнеров господина Бэнкмана-Фрида — сооснователь FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор компании Alameda Research Кэролайн Эллисон. Они сотрудничают со следствием.

Господин Бэнкман-Фрид до сих пор не признал свою вину в мошенничестве. В декабре прошлого года он был арестован на Багамских островах, а затем экстрадирован в США. Сейчас он находится под домашним арестом.

Кирилл Сарханянц