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Коммерсантъ FM
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С начала 2023 года состояние богатейших россиян выросло на $10,4 млрд

С начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $10,4 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Больше всего состояние удалось увеличить главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову (+$2,43 млрд, до $17,8 млрд), а также владельцу «Северстали» Алексею Мордашову (+$1,54 млрд, до $20,2 млрд).

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Владимир Потанин

Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Леонид Михельсон

Леонид Михельсон

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Владимир Лисин

Владимир Лисин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алексей Мордашов

Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вагит Алекперов

Вагит Алекперов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алишер Усманов

Алишер Усманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

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Владимир Потанин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Леонид Михельсон

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Владимир Лисин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Алексей Мордашов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Вагит Алекперов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алишер Усманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Самое высокое место в общем рейтинге среди россиян занял глава «Норникеля» Владимир Потанин. Он находится на 44-м месте, при этом с начала года потерял $94,2 млн. По оценкам Bloomberg, состояние Владимира Потанина составляет около $28,5 млрд.

После него на 54-м месте находится глава «Новатэка» Леонид Михельсон. По оценке Bloomberg, с начала года его состояние выросло на $516 млн, до $25,1 млрд.

На третьем месте среди богатейших россиян председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин (76-е место). По подсчетам Bloomberg, с начала года он заработал $905 млн, состояние выросло до $20,8 млрд.

В рейтинг также вошли Алексей Мордашов (78-е место), владелец USM Алишер Усманов (86-е место, с начала года заработал $738 млн) и Вагит Алекперов (91-е место). Всего в рейтинг попали 22 российских миллиардера.

Ранее Bloomberg сообщал, что богатейшие российские бизнесмены за год военного конфликта России и Украины потеряли $67 млрд. Самые большие потери понес Алексей Мордашов, чье состояние за этот период уменьшилось $6,7 млрд.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Мордашов возглавил рейтинг самых обедневших в 2022 году миллиардеров по версии Forbes

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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — потерял $11,1 млрд (состояние на 20 декабря 2022 года: $18,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук — $8,3 млрд ($4,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков — $5,9 млрд ($0,87 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Бизнесмен Роман Абрамович — $5,6 млрд ($8,7 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Глава и основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — $5,1 млрд ($21 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Акционер ЛУКОЙЛа Леонид Федун — $4,2 млрд ($7,5 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг — $4,1 млрд ($5,2 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко — $3,97 млрд ($20,8 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Cовладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон — $3,3 млрд ($24,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Gредседатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин — $2,8 млрд ( $3,4 млрд)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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