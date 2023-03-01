С начала 2023 года состояние богатейших россиян выросло на $10,4 млрд

С начала 2023 года состояние богатейших бизнесменов России выросло на $10,4 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Больше всего состояние удалось увеличить главе ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову (+$2,43 млрд, до $17,8 млрд), а также владельцу «Северстали» Алексею Мордашову (+$1,54 млрд, до $20,2 млрд).

Самое высокое место в общем рейтинге среди россиян занял глава «Норникеля» Владимир Потанин. Он находится на 44-м месте, при этом с начала года потерял $94,2 млн. По оценкам Bloomberg, состояние Владимира Потанина составляет около $28,5 млрд.

После него на 54-м месте находится глава «Новатэка» Леонид Михельсон. По оценке Bloomberg, с начала года его состояние выросло на $516 млн, до $25,1 млрд.

На третьем месте среди богатейших россиян председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин (76-е место). По подсчетам Bloomberg, с начала года он заработал $905 млн, состояние выросло до $20,8 млрд.

В рейтинг также вошли Алексей Мордашов (78-е место), владелец USM Алишер Усманов (86-е место, с начала года заработал $738 млн) и Вагит Алекперов (91-е место). Всего в рейтинг попали 22 российских миллиардера.

Ранее Bloomberg сообщал, что богатейшие российские бизнесмены за год военного конфликта России и Украины потеряли $67 млрд. Самые большие потери понес Алексей Мордашов, чье состояние за этот период уменьшилось $6,7 млрд.

Олеся Павленко