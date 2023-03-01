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Воронежский «Факел» продал чуть больше 10 тысяч абонементов на весенние игры чемпионата России по футболу

Болельщики воронежского футбольного клуба «Факел» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в клубе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. По итогам первого круга розыгрыша воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Такие показатели достигались благодаря первому за 21 год появлению «Факела» в РПЛ, дешевизне абонементов и бойкотом болельщиков в других городах в связи с необходимостью посещать матч по Fan ID. В Воронеже в 2022 году карта болельщика не требовалось, однако фанатский сектор пустовал, так как ультрас присоединились к бойкоту.

С 2023 года на домашние матчи «Факела» также требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Кроме того, в весенней части чемпионат в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Утром 1 марта стартовала продажа билетов на игру. Доступны первый сектор восточной трибуны оставшиеся после реализации абонементов места на южной трибуне. На северной трибуне расположатся подмосковные болельщики. «Факел» по итогам 18 туров чемпионата занимает 13-е место, «Химки» — 15-е.

Александр Прытков

Фотогалерея

Как прошел последний домашний матч воронежского клуба в 2022 году

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К пятому матчу в рамках пути РПЛ в Кубке России «Факел» оказался в сложном положении, имея за спиной четыре проигрыша. Воронежцам обязательно нужно было выигрывать. «Зенит» в принципе устраивала и ничья, но главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что и этому клубу нужна «только победа»

К пятому матчу в рамках пути РПЛ в Кубке России «Факел» оказался в сложном положении, имея за спиной четыре проигрыша. Воронежцам обязательно нужно было выигрывать. «Зенит» в принципе устраивала и ничья, но главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что и этому клубу нужна «только победа»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Это был последний домашний матч «Факела» в этом году. На стадион, несмотря на холодную погоду, пришли более 12 тысяч человек

Это был последний домашний матч «Факела» в этом году. На стадион, несмотря на холодную погоду, пришли более 12 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Поддержать «Зенит» приехала небольшая делегация болельщиков. На матче в рамках РПЛ в Воронеже поклонников петербургского клуба было куда больше

Поддержать «Зенит» приехала небольшая делегация болельщиков. На матче в рамках РПЛ в Воронеже поклонников петербургского клуба было куда больше

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перед игрой «Факел» вышел в сопровождении футбольной команды «Адаптспорт». Половину вырученных от продажи билетов средств клуб решил перечислить одноименной организации, которая работает над социализацией и адаптацией лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе

Перед игрой «Факел» вышел в сопровождении футбольной команды «Адаптспорт». Половину вырученных от продажи билетов средств клуб решил перечислить одноименной организации, которая работает над социализацией и адаптацией лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Зенит» сразу же принялся создавать опасные моменты, но вратарь «Факела» Алексей Городовой был надежен

«Зенит» сразу же принялся создавать опасные моменты, но вратарь «Факела» Алексей Городовой был надежен

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Факел» не замыкался в обороне. Несколькими опасными ударами отметился нападающий Матвей Ивахнов (№56)

«Факел» не замыкался в обороне. Несколькими опасными ударами отметился нападающий Матвей Ивахнов (№56)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Однако ни одна из атак с обеих сторон так и не привела к взятию ворот в первом тайме

Однако ни одна из атак с обеих сторон так и не привела к взятию ворот в первом тайме

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После перерыва на замену у «Зенита» вышел полузащитник Малком, который в РПЛ пока занимает третье место по количеству забитых мячей. Игрок отличился и в кубковом матче в Воронеже — получив пас от нападающего Матео Кассьерры, хавбек вышел один на один с Алексеем Городовым и на 46-й минуте открыл счет

После перерыва на замену у «Зенита» вышел полузащитник Малком, который в РПЛ пока занимает третье место по количеству забитых мячей. Игрок отличился и в кубковом матче в Воронеже — получив пас от нападающего Матео Кассьерры, хавбек вышел один на один с Алексеем Городовым и на 46-й минуте открыл счет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На этом «Зенит» не остановился, проведя несколько опасных атак, но мяч зачастую летел прямо в руки Алексею Городовому

На этом «Зенит» не остановился, проведя несколько опасных атак, но мяч зачастую летел прямо в руки Алексею Городовому

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Но и «Факел» желал отыграться, так что атаки были и со стороны хозяев

Но и «Факел» желал отыграться, так что атаки были и со стороны хозяев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Окончательно интригу убил тот же Малком на 83-й минуте. По воротам бил защитник Данил Круговой, но бразилец слегка подправил его удар. «Я не хотел трогать мяч, понимал, что после удара Круга он идет точно в створ. Но так уж случилось, что мяч сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар», — рассказал хавбек пресс-службе «Зенита»

Окончательно интригу убил тот же Малком на 83-й минуте. По воротам бил защитник Данил Круговой, но бразилец слегка подправил его удар. «Я не хотел трогать мяч, понимал, что после удара Круга он идет точно в створ. Но так уж случилось, что мяч сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар», — рассказал хавбек пресс-службе «Зенита»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Сергей Семак отметил, что «Зенит» победил в непростой ситуации. Из-за грядущего чемпионата мира по футболу и товарищеского матча России с Таджикистаном клуб временно покинули пять игроков, часть из которых были ключевыми

Сергей Семак отметил, что «Зенит» победил в непростой ситуации. Из-за грядущего чемпионата мира по футболу и товарищеского матча России с Таджикистаном клуб временно покинули пять игроков, часть из которых были ключевыми

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что, несмотря на проигрыш, он не разочарован качеством игры: «Ровный матч. Мало было компонентов, в которых мы явно уступили &quot;Зениту&quot;. Плюс-минус ровное владение. Мы не были робкими, были неплохие комбинации, давили на соперника. Люди увидели &quot;Факел&quot;, который не боится играть»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что, несмотря на проигрыш, он не разочарован качеством игры: «Ровный матч. Мало было компонентов, в которых мы явно уступили "Зениту". Плюс-минус ровное владение. Мы не были робкими, были неплохие комбинации, давили на соперника. Люди увидели "Факел", который не боится играть»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По мнению Дмитрия Пятибратова, в матчах такого рода все решает индивидуальное мастерство футболистов. «&quot;Зенит&quot; превзошел нас только в том, что смог реализовать моменты, а мы нет. И индивидуальное высочайшее мастерство отдельно взятого игрока. Малком вышел и сделал разницу», — пояснил тренер

По мнению Дмитрия Пятибратова, в матчах такого рода все решает индивидуальное мастерство футболистов. «"Зенит" превзошел нас только в том, что смог реализовать моменты, а мы нет. И индивидуальное высочайшее мастерство отдельно взятого игрока. Малком вышел и сделал разницу», — пояснил тренер

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Слова тренера «Факела» подтвердила статистика матча. Согласно ей, клубы в равной степени владели мячом и нанесли схожее число точных ударов — три у воронежцев, пять у петербуржцев

Слова тренера «Факела» подтвердила статистика матча. Согласно ей, клубы в равной степени владели мячом и нанесли схожее число точных ударов — три у воронежцев, пять у петербуржцев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Противостояние на поле не помешало автору голов и переигранному вратарю поблагодарить друг друга за игру

Противостояние на поле не помешало автору голов и переигранному вратарю поблагодарить друг друга за игру

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

К пятому матчу в рамках пути РПЛ в Кубке России «Факел» оказался в сложном положении, имея за спиной четыре проигрыша. Воронежцам обязательно нужно было выигрывать. «Зенит» в принципе устраивала и ничья, но главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что и этому клубу нужна «только победа»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Это был последний домашний матч «Факела» в этом году. На стадион, несмотря на холодную погоду, пришли более 12 тысяч человек

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Поддержать «Зенит» приехала небольшая делегация болельщиков. На матче в рамках РПЛ в Воронеже поклонников петербургского клуба было куда больше

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Перед игрой «Факел» вышел в сопровождении футбольной команды «Адаптспорт». Половину вырученных от продажи билетов средств клуб решил перечислить одноименной организации, которая работает над социализацией и адаптацией лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Зенит» сразу же принялся создавать опасные моменты, но вратарь «Факела» Алексей Городовой был надежен

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Факел» не замыкался в обороне. Несколькими опасными ударами отметился нападающий Матвей Ивахнов (№56)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Однако ни одна из атак с обеих сторон так и не привела к взятию ворот в первом тайме

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

После перерыва на замену у «Зенита» вышел полузащитник Малком, который в РПЛ пока занимает третье место по количеству забитых мячей. Игрок отличился и в кубковом матче в Воронеже — получив пас от нападающего Матео Кассьерры, хавбек вышел один на один с Алексеем Городовым и на 46-й минуте открыл счет

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

На этом «Зенит» не остановился, проведя несколько опасных атак, но мяч зачастую летел прямо в руки Алексею Городовому

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Но и «Факел» желал отыграться, так что атаки были и со стороны хозяев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Окончательно интригу убил тот же Малком на 83-й минуте. По воротам бил защитник Данил Круговой, но бразилец слегка подправил его удар. «Я не хотел трогать мяч, понимал, что после удара Круга он идет точно в створ. Но так уж случилось, что мяч сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей! Я очень рад, никогда раньше не удавалось нанести такой удар», — рассказал хавбек пресс-службе «Зенита»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Сергей Семак отметил, что «Зенит» победил в непростой ситуации. Из-за грядущего чемпионата мира по футболу и товарищеского матча России с Таджикистаном клуб временно покинули пять игроков, часть из которых были ключевыми

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что, несмотря на проигрыш, он не разочарован качеством игры: «Ровный матч. Мало было компонентов, в которых мы явно уступили "Зениту". Плюс-минус ровное владение. Мы не были робкими, были неплохие комбинации, давили на соперника. Люди увидели "Факел", который не боится играть»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

По мнению Дмитрия Пятибратова, в матчах такого рода все решает индивидуальное мастерство футболистов. «"Зенит" превзошел нас только в том, что смог реализовать моменты, а мы нет. И индивидуальное высочайшее мастерство отдельно взятого игрока. Малком вышел и сделал разницу», — пояснил тренер

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Слова тренера «Факела» подтвердила статистика матча. Согласно ей, клубы в равной степени владели мячом и нанесли схожее число точных ударов — три у воронежцев, пять у петербуржцев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Противостояние на поле не помешало автору голов и переигранному вратарю поблагодарить друг друга за игру

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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