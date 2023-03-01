Воронежский «Факел» продал чуть больше 10 тысяч абонементов на весенние игры чемпионата России по футболу

Болельщики воронежского футбольного клуба «Факел» купили 10 286 абонементов на оставшиеся домашние матчи в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первую часть чемпионата, которая проходила с июля по ноябрь, «Факел» продал 12 051 абонемент. По итогам первого круга розыгрыша воронежский клуб стал третьим в РПЛ по посещаемости домашних матчей и первым по заполняемости арены — благодаря абонементам и билетам в среднем на игры ходили 16,9 тыс. человек, а процент заполняемости составил 85,6% от 19,8 тыс.

Такие показатели достигались благодаря первому за 21 год появлению «Факела» в РПЛ, дешевизне абонементов и бойкотом болельщиков в других городах в связи с необходимостью посещать матч по Fan ID. В Воронеже в 2022 году карта болельщика не требовалось, однако фанатский сектор пустовал, так как ультрас присоединились к бойкоту.

С 2023 года на домашние матчи «Факела» также требуется Fan ID. Снижение продаж абонементов может быть связано именно с этим. Кроме того, в весенней части чемпионат в Воронеже сыграет только один легендарный клуб — московский ЦСКА. Кроме того, в гости к «Факелу» приедут «Химки», «Сочи», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов».

Весенняя часть РПЛ откроется домашним матчем воронежского клуба с «Химками» 3 марта. Утром 1 марта стартовала продажа билетов на игру. Доступны первый сектор восточной трибуны оставшиеся после реализации абонементов места на южной трибуне. На северной трибуне расположатся подмосковные болельщики. «Факел» по итогам 18 туров чемпионата занимает 13-е место, «Химки» — 15-е.

Александр Прытков