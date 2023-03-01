Профилактические беседы с подростками, собиравшимися в торговых центрах, проведут в Красноярске

С подростками, которые собирались группами в торговых центрах проведут профилактические беседы о недопустимости нарушения общественного порядка, сообщила мэрия Красноярска. «В распоряжении администрации учебных заведений имеются фотографии детей, которые присутствовали на этих встречах. Они были сделаны как самими участниками этих встреч, так и очевидцами», - уточнили власти города. Также сообщается, что в школах города пройдут классные часы со старшеклассниками, на которых им расскажут «о небезопасности и ответственности за нарушение общественного порядка».

Информация о драках подростков в торговых центрах за последнюю неделю неоднократно появлялась в СМИ и соцсетях. В популярных Telegram-каналах сообщалось, что речь идет о молодежной субкультуре поклонников аниме «ЧВК Рёдан». Сообщалось, что подростков всю неделю задерживали в Туле, Курске, Новосибирске, Ростове, Ярославле, Казани и других городах. «В Красноярске противоправного поведения подростков, а также нарушения ими общественного порядка не выявлено», - заявили в мэрии.

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Анна Егорова