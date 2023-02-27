Полиция задержала подростков в ТЦ Новосибирска

Новосибирские полицейские задержали подростков в одном из ТЦ города. «С целью недопущения противоправных деяний на территории одного из ТЦ Центрального района Новосибирска сотрудниками полиции осуществлены необходимые мероприятия, в результате которых ряд граждан, в том числе несовершеннолетних доставлены в отделы полиции органов внутренних дел региона», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Число задержанных в полиции не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кудрявцев Фото: Александр Кудрявцев

В воскресенье в соцсетях была распространена видеозапись, на которой видно, как сотрудники полиции задерживают молодых людей в черной одежде, которые, по предварительным данным, могут принадлежать к неформальному молодежному течению «Редан» («пауки»).

Задержания сторонников «Редана» также прошли в Санкт-Петербурге и Казани. Ранее представители Редана», по предварительным данным, участвовали в массовых драках, в частности на станции метро «Лубянка» Москвы.

Подростковое движение «Редан» использует стилистику мультфильмов и комиксов манга. Ее символом является паук с цифрой четыре. Как пишет «Ъ», судя по размещенным в Telegram-каналах декларациям «пауков», они выступают против присутствия в местах их проживания мигрантов. Впрочем, в других чатах сторонники «Редана» утверждают, что с нацистcкой идеологией и символикой никак не связаны, изображения паука взяты из известного бренда одежды, а в драках они являлись защищающейся стороной.

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Илья Николаев