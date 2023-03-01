«Курскоблводоканал» по концессиям модернизирует объекты водоснабжения в районах за 5 млн рублей

Подконтрольное облправительству АО «Курскоблводоканал» заключило несколько небольших концессий по строительству и модернизации объектов водоснабжения в нескольких районах области. В частности, в конце 2022 и начале 2023 годов прошло восемь конкурсов на 2,3 млн руб., следует из документации.

Эти торги проводились на модернизацию водопроводов, скважин, водонапорных башен в 18 населенных пунктах Фатежского района, восьми пунктах Золотухинского района, восьми пунктах Советского района и пяти пунктах Горшеченского района. Возраст объектов водоснабжения составляет от 63 до 9 лет.

Все концессии типовые. Они рассчитаны на три года. Независимо от количества коммунальных объектов «Курскоблводоканал» по каждой концессии готов вкладывать 10 тыс. руб., в то время как плата концедента составит 281 тыс.

По данным Kartoteka.ru, АО «Курскоблводоканал» зарегистрировано в Курской области в июне 2012 года для забора и очистки воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал — 66,4 млн руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 120,8 млн руб., чистый убыток — 34,1 млн. И.о. гендиректора является Олег Болдырев. Предприятие полностью принадлежит региональному министерству имущества.

В облправительстве «Ъ-Черноземье» рассказали, что всего на реконструкцию систем водоснабжения по таким концессиям предусмотрено 4,9 млн руб. Из них вложения «Курскоблводоканала» составят 180 тыс. От более подробных комментариев там воздержались.

О более крупной концессии читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Квадра" примеряет сети Курска».

Александр Прытков

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