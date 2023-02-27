Почти вся Одесса осталась без света из-за отключения высоковольтной линии

Большая часть районов Одессы и часть Одесской области остались без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что ночью над страной выпустили 14 беспилотников Shahed.

«В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ДТЭК.

Сегодня утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Ночью тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Как сообщил Андрей Ермак, 11 из 14 дронов над Украиной сбили системы ПВО. Большинство из них были сбиты над Киевской и Черниговской областями.

Подробнее о том, что происходит 369-й после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина