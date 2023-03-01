Кредиторы не доверяют агентам

По итогам 2022 года объем рынка агентского взыскания составил 734 млрд руб., упав на 16%. Снизилось и число дел, переданных кредиторами коллекторам в работу. Сокращение стало следствием снижения темпов розничного кредитования в 2022 году. Некоторые участники рынка агентского взыскания рассчитывают на положительную динамику в 2023 году, даже ожидают роста на 10–20%. Но пока тенденции на рынке кредитования едва ли могут подтвердить эти надежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО НАПКА), в 2022 году объем рынка агентского взыскания (просроченный долг остается на балансе у кредитора) сократился на 16%, до 734 млрд руб. Снижение показало по итогам года и число дел, переданных кредиторами коллекторам,— почти на 3% по итогам 2022 года, до 20,4 млн.

Традиционно почти три четверти рынка агентского взыскания приходится на банки, еще 25% занимают долги микрофинансовых организаций (МФО) и других кредиторов. Банкиры в прошлом году передали коллекторам для агентского взыскания долгов на 559 млрд руб., что на 14% меньше, чем в 2021 году, микрофинансисты — 132 млрд руб. (–14% в годовом сравнении). Средний чек в сегменте составил 36,7 тыс. руб., что на 12% меньше, чем годом ранее.

Тенденция стала следствием сокращения кредитного лимита, на которое пошли все финансовые организации в прошлом году, поясняет президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. «И, скорее всего, в текущем году банки и МФО продолжат придерживаться консервативной модели, поэтому средний чек останется на прежнем уровне»,— полагает он.

«К дополнительному снижению на рынке агентского взыскания могло привести проведение реструктуризаций самими кредиторами, а также использование кредитных каникул, что привело к уменьшению объема кредитов, передаваемых на взыскание»,— добавляет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Эксперт подчеркивает, что рынок агентского взыскания напрямую зависит от динамики рынка необеспеченного кредитования. И все дополнительные шоки и ужесточения регуляторного давления на кредиторов или иные факторы, препятствующие росту кредитной активности, будут также давить и на агентское взыскание, заключает эксперт.

Участники рынка уже не первый год наблюдают снижение объемов в агентском взыскании. Падение связано с тяжелой экономической и внешнеполитической ситуацией, говорит гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. «Кроме того, на взыскание зачастую передаются долги с большим сроком просрочки, которые тяжело или практически невозможно взыскать,— описывает он ситуацию на рынке.— А это уже невыгодно коллекторским агентствам, так как стоимость действий, затраченных на взыскание, превышает оплату работы самого коллектора».

Банки стали излишне перестраховываться, смещая фокус в сторону внутреннего взыскания, подтверждает старший вице-президент КЭФ Виктор Семендуев. Схожие проблемы и на рынке цессии (см. “Ъ” от 17 февраля).

На 2023 год господин Семендуев все же смотрит с оптимизмом. Можно прогнозировать небольшой рост агентского бизнеса, на 10–20%. Но только если положительные тренды в экономике сохранятся, подчеркивает он.

Впрочем, как свидетельствуют данные первых месяцев текущего года, роста кредитования и чеков ждать не стоит. Так, согласно данным экспресс-мониторинга Frank RG, по итогам января банки выдали кредитов на 800 млрд руб. Для сравнения: в декабре 2022 года было выдано 1,4 трлн руб., а в январе 2022-го — 909,4 млрд руб. Помимо затянувшегося кризиса на рынок кредитования оказывают давление новые нормы регулирования, введенные ЦБ,— новые макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу ссуд по сроку и уровню долговой нагрузки (см. “Ъ” от 8 февраля). Аналогичная ситуация и в сегменте микрофинансирования (см. “Ъ” от 27 февраля): на фоне ужесточения регулирования и падения доходов населения компании отрасли вынуждены снижать и чеки, и число выдач.

Полина Трифонова