На Кубани 1 марта проведут проверку систем оповещения

1 марта в Краснодарском крае прозвучат сирены, оповещающие жителей о возможной опасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сирены прозвучат с 10:40 до 12:00. Это будет плановая проверка систем оповещения,

Комплексная проверка готовности систем оповещения населения проводится регулярно. Услышав сирену, жителям региона необходимо включить любой из десяти российских общедоступных телевизионных каналов или «Радио России» и прослушать специальное сообщение администрации региона.

Татьяна Ручкина

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