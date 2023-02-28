Спа-комплекс у «Лахта-центра» в Петербурге откроется после второго переноса срока запуска

Термальный комплекс Green Flow Lakhta Park у петербургского «Лахта-центра» откроется 1 марта, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе хилинг-проекта Green Flow. Первоначально проект должен был запуститься в конце весны 2022-го года, но из-за усложнения логистики в условиях внешних санкций сроки переносились дважды. Инвестиции в проект оцениваются не менее чем в 600 млн рублей.

По словам основателя и генерального директора проекта Александра Тертычного, перенос запуска на октябрь, а затем на март 2023 года связан, кроме решения усложнения логистических задач, с «внутренним перфекционизмом компании». «[Это] наш первый термальный хилинг-комплекс, и мы очень требовательно отнеслись абсолютно к каждой детали проекта, нам даже пришлось менять генподрядчика, так как он не соответствовал высоким внутрикорпоративным требованиям к качеству производства работ»,— рассказал он.

Проект строительства термального комплекса рядом с «Лахта-центром» площадью 3,2 тыс. кв. м возведен на территории жилого квартала «Лахта Парк». В его составе будут функционировать релакс-зона, шесть бассейнов с минерализованной водой, гастробар, спа-центр, тренажерный зал, 10 видов саун, также будут проводиться консультации специалистов. Инвестиции в проект с учетом приобретения здания изначально оценивались в 450 млн рублей.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ-СПб» «Через термы к звездам».

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