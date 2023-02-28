Honor представил флагманский смартфон Magic5 Pro

Компания Honor в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне представила смартфон Magic5 Pro — флагманскую модель, особенностью которой стала система камер. Продажи Honor Magic5 Pro начнутся во втором квартале 2023 года по цене от €1,2 тыс.

Новинка получила чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который сочетается с 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти. Смартфон оснащен 6,8-дюймовым экраном разрешением 2848х1312 точек с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Заявлено, что дисплей получил отдельный чип улучшения изображения до HDR, а HDR — до HDR10+, кроме того, чип компенсирует размытие движущихся изображений и снижает нагрузку на глаза.

Magic5 Pro получил сдвоенную фронтальную камеру с объективом разрешением 12 Мп и датчиком глубины, а основной модуль включает в себя три объектива по 50 Мп — основной, сверхширокоугольный и телеобъектив. Камера имеет 3,5-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум, специальные алгоритмы на основе искусственного интеллекта, позволяющие получать качественные снимки в условиях недостаточного освещения и четкие кадры движущихся объектов. Популярный рейтинг DXoMark назвал Magic5 Pro смартфоном с лучшей камерой на рынке — с оценкой 152 балла новинка Honor опередила прежнего лидера Huawei — Mate 50 Pro (149 баллов).

Новый смартфон оснащен батареей на 5100 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт. Предусмотрены пылевлагозащита корпуса по стандарту IP68. На рынок устройство выйдет с операционной системой MagicOS 7.1 на основе Android 13 с поддержкой всех сервисов Google.

Максим Вершинин