Столичные компании продолжают делить рынок автобусных перевозок в Ярославле

В Ярославле назвали победителей восьми лотов, с которыми будут заключены семилетние контракты на пассажирские перевозки. Это ООО «Первая пассажирская компания» (ППК), ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «Стартранс». Об итогах аукционов сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «ППК» из Санкт-Петербурга выиграло еще два лота и будет работать на маршрутах №7, 19, 41, 62, 79, 90, 92. За семь лет компания получит еще около 5 млрд рублей. Всего «Первая пассажирская компания» получила в Ярославле 30 маршрутов, а сумма контрактов превысила 11 млрд руб.

ООО «Стартранс», зарегистрированное в Химках Московской области, признано победителем пяти лотов, общая сумма контрактов по которым составляет 10,5 млрд руб. Комания будет перевозить ярославцев по маршрутам № 13, 21, 23, 24, 32, 39, 57, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130К, 136, 137, 184. Ранее «Стартранс» выигрывал лот еще на три маршрута. Таким образом, в Ярославле компания уже получила 21 маршрут с общим объемом контрактов более 12 млрд руб.

Наконец, ООО «Транспорт Ярославии», зарегистрированное в Москве, выиграло еще один лот с суммой контракта 2,18 млрд руб и будет работать на автобусах №9, 10, 85. Всего у перевозчика, ранее называвшегося «Мовиста Северо-Запад» в Ярославле уже 46 автобусных маршрутов, а сумма контрактов компании превысила 20 млрд рублей.

Таким образом, транспортные компании Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга получили 97 маршрутов из 137 выставленных на конкурс. Это почти три четверти рынка автобусных перевозок в Ярославле. На троих они смогут заработать 43 млрд руб. из общего объема семилетних контрактов в 58 млрд.

Андрей Иванов