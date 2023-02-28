Госдума может разрешить заканчивать школу без ЕГЭ в Белгородской и Курской областях

В Госдуму РФ поступил законопроект, закрепляющий возможность получения аттестатов без сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в приграничных регионах, в том числе Белгородской и Курской областях. Как сообщили в пресс-службе Госдумы, проектом предлагается дать правительству РФ возможность вводить «особый порядок итоговой аттестации» в отдельных школах, а также определять список регионов и конкретных учетных заведений, для которых будут действовать исключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пояснительной записке к документу сказано, что проект «разработан с целью урегулирования отношений в сфере образования, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные со сложившейся непростой обстановкой на территориях отдельных субъектов РФ». Среди авторов законопроекта есть парламентарии от Белгородской (Валерий Скруг) и Курской (Ольга Германова) областей. Оба — члены фракции «Единая Россия».

Впрочем, конкретные правила «особого порядка» и какие-либо данные о численности подпадающих под него выпускников в документах по законопроекту не прописываются — лишь создается правовая возможность, чтобы создать и использовать эти механизмы. Также в законопроекте идет речь о возможности создания «особенностей приема на обучение» в университеты, вероятно, также для выпускников из приграничных территорий. Конкретные преференции не описаны.

Необходимость послаблений для выпускников связана с тем, что в примыкающих к территории Украины муниципалитетах Белгородской и Курской областей школы и детские сады с осени 2022 года работают в дистанционном формате. Режим был введен на фоне участившихся обстрелов ВСУ. «Ъ-Черноземье» запросил в правительствах этих регионов данные о числе выпускников в приграничных районах, которые могут попасть под новые правила аттестации.

Ранее механизм получения выпускниками школ в приграничных регионах комментировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, «обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат... в формате школьной аттестации».

Однако в действующей на сегодняшний день это будет актуально лишь для той части выпускников, которые не намерены получать высшее образование, а собираются после школы идти в техникумы или сразу работать. Для российских школьников сдача ЕГЭ для приема в вузы обязательна.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «ЕГЭ отодвигают от границы»

Сергей Калашников