Выпускникам школ в Белгородской и Курской областях могут разрешить получить аттестат без ЕГЭ

Рособрнадзор обсуждает возможность получения выпускниками школ в приграничных регионах — Белгородской, Курской и Брянской областях — аттестатов без сдачи ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

«Пока рассматриваем и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат... в формате школьной аттестации»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

В примыкающих к территории Украины муниципалитетах Белгородской и Курской областей школы и детские сады работают в дистанционном формате с осени 2022 года, режим был введен на фоне участившихся обстрелов со стороны Украины.

Сергей Калашников

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