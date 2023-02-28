На длинных февральских выходных каждый десятый турист России приехал в Петербург и Ленобласть

Более 10% всех путешественников, совершавших турпоездки в период праздничных февральских выходных, приезжали в Санкт-Петербург и Ленобласть, посчитали аналитики МТС. Каждый третий турист приехал в один из двух регионов из Москвы и Подмосковья.

Исследование проведено на базе обезличенных данных путешественников, обязательно остававшиеся в одном регионе с 23 по 26 февраля.

Петербург и Ленобласть заняли второе место в общероссийском рейтинге популярности у туристов в указанный период. На первое место вышли Москва и Подмосковье — всего там забронировали номера 14% всех путешественников страны. Топ-3 замкнули Сочи и Казань с 4% всех бронирований.

33% гостей Петербурга приехала из Москвы и Московской области. На втором месте следует Псковская область с 5% и Краснодарский край с 4% от всех посетивших культурную столицу россиян. Более четверти (28%) всех бронирований в городе пришлось на отели категории «без звезд». Самыми популярными местами для посещений в двух региона стали ленинградский горнолыжные курорты «Туутари-парк», «Охта-парк» и «Игора».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербург в конце февраля прибыла первая с доковидного 2019 года официальная группа туристов из Китая.

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