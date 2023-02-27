В Петербург прибыла первая с доковидного 2019 года официальная группа туристов из Китая

Первая с начала пандемии коронавируса организованная группа туристов из КНР прибыла в Санкт-Петербург 25 февраля, сообщила пресс-служба городского Комитета по туризму.

«В составе группы — более 30 путешественников из Гуанчжоу, отправившихся по самому популярному маршруту с посещением двух российских столиц. В программе пребывания китайских туристов — обзорная экскурсия по Петербургу, Эрмитаж, Царское село, Петергоф, Павловск и Кронштадт»,— говорится в сообщении пресс-службы комитета.

В ведомстве отметили, что Петербург активно готовится к расширению турпотока из КНР. В частности, прорабатываются варианты коллективного размещения и организации питания, а в отелях города готовятся дополнительные инструкции и указатели на китайском языке. Кроме того, в рамках комплексной маркетинговой программы планируется участие Петербурга в крупнейших деловых туристских выставках в самом Китае.

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