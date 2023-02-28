Дефицит бюджета Липецка на 2023 год вырос до 1,3 млрд рублей

Липецкий горсовет в двух чтениях утвердил первые поправки в бюджет облцентра на 2023 год, которые увеличили размер дефицита в документе до 1,3 млрд руб. По словам председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой, городская казна по доходам и расходам увеличивается почти на 2 млрд руб., в том числе, за счет безвозмездных поступлений и увеличения налоговых и неналоговых доходов. С учетом внесенных изменений, бюджет города в нынешнем году по доходам составит 17,7 млрд руб., по расходам - 19,1 млрд руб. Принятый в конце 2022 года бюджет, напомним, предполагал дефицит 351,3 млн руб.

Значительные затраты предусмотрены, в частности, на увеличение МРОТ (до 16242 руб.) и оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений по указу президента (в сумме на 150,4 млн руб.). На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья планируют направить 121,9 млн. руб. Еще 149,6 млн руб. потребуются на благоустройство общественных пространств. На строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в поселке Серский рудник - 144,5 млн руб.

Бюджет Липецкой области в 2023 году принят с дефицитом в 22,2 млрд руб. В сравнении с 2022 годом доходы региона снизились с 73,3 до 72,8 млрд руб., расходы выросли на 18%, с 80,5 до 95,1 млрд руб. Власти рассчитывают, что большую часть дефицита удастся покрыть «переходящими остатками на счетах» в 21 млрд руб.

Владимир Зоркий