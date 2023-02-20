Расходы бюджета Липецкой области на 2023 год планируют увеличить на 5 млрд рублей

Комитет по экономике совета депутатов Липецкой области одобрил поправки в бюджет региона на 2023 год, предусматривающие увеличение его доходов на 493 млн руб. и расходов — на более 5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба облсовета. Облсовет должен согласовать поправки на сессии 2 марта.

Доходы увеличиваются за счет дополнительных дотаций из федерального бюджета. Общая сумма доходов в итоге должна составить 73,3 млрд руб.

Расходы планируется увеличить за счет остатков на счетах в 4,7 млрд руб. и 493 млн руб. федеральных средств на дорожную деятельность, которые учитываются при пересмотре доходов. В результате расходные статьи региональной казны должны превысить 100 млрд руб.

Дефицит возрастет до 26,9 млрд руб., однако власти рассчитываю покрыть его «переходящими остатками на счетах»

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», по итогам 2022 года налоговые поступления в бюджеты Липецкой, Белгородской и Курской областях сократились в диапазоне от 9 до 53%. Наиболее сложная ситуация возникла в Липецкой области, где поступления налогов резко упали со 131,7 млрд до 62,6 млрд руб. Воронежская, Тамбовская и Орловская области, напротив, смогли показать рост налогов от 9 до 13%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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