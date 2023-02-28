Прокуратура Ульяновской области требует признать полумиллиардный контракт ничтожным

Арбитражный суд Ульяновской области принял к производству иск заместителя прокурора Ульяновской области Максима Гришина к ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» и ООО «ЭкоИнвест» (Москва) о признании незаконным и недействительным контракта по рекультивации полигона ТКО (на сумму 456,3 млн руб.), заключенного с единственным поставщиком работ. Контракт был заключен 19 декабря 2022 года, средства выделены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Как указывает в своем иске зампрокурора, контракт заключен без проведения конкурентных процедур. Решение об этом было принято 14 декабря 2022 года на заседании рабочей группы облправительства по организации финансирования бюджетных расходов оперштаба по обеспечению экономического развития Ульяновской области и основано на правилах, оговоренных постановлением облправительства № 136-П от 25 марта 2022 года (на основании закона № 46-ФЗ от 08.03.2022, принятого после начала СВО для ускорения решения экономических вопросов, не требующих отлагательств).

Между тем, согласно этим правилам, контракт может быть заключен с единственным поставщиком в случае, если применение конкурентных способов «требует значительных временных затрат в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, обусловленных изменением геополитической обстановки» и «если имеется прямая причинно-следственная связь между обстоятельствами закупки и указанными мерами». Но такой причинно-следственной связи не обнаружено и препятствия для проведения аукциона не было, отмечается в иске.

Кроме того, считает прокуратура, при суммах контракта свыше 100 млн руб. требуется опыт подобной работы (на суммы не менее 20% стоимости контракта), однако такого опыта у «ЭкоИнвеста» не было.

Ведомство подчеркивает, что заключенный контракт привел «к нарушению принципов открытости и прозрачности, к ограничению конкуренции», и требует признать его недействительным, а сделку — ничтожной.

В прокуратуре пояснили, что в материалах, приложенных к иску, также имеется информация о том, что ООО «ЭкоИнвест» раньше принадлежало Гульнаре Разматулиной — главе регионального минприроды, которое ведет надзор за исполнением контракта.

Директор «Ульяновскоблстройзаказчика» Алексей Скоробогатов от комментариев отказался.

По словам старшего помощника областного прокурора Василия Зимы, если суд согласится с требованиями прокуратуры, «вполне возможно, ведомство еще даст оценку на предмет наличия коррупционной составляющей» в действиях руководителей и чиновников, а также подготовит акт прокурорского реагирования по факту решения рабочей группы облправительства».

Сергей Титов, Ульяновск