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Коммерсантъ FM
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Совладельцы Merlion подали гражданский иск против предполагаемых членов ОПС

Совладельцы Merlion Алексей Абрамов и Олег Карчев, а также бывший совладелец Владислав Мангутов и бывший топ-менеджер компании Борис Левин обратились в СКР с требованием о признании их гражданскими истцами и возмещении вреда. Речь идет об уголовном деле, по которому истцы признаны потерпевшими. Ответчиками являются Виталий и Кирилл Качуры, бывший топ-менеджер Merlion Вячеслав Симоненко и бывшие сотрудники СКР Алексей Неснов и Александр Киреев. Об этом сообщил адвокат Георгий Поспелов

Слева направо в первом ряду: Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов

Слева направо в первом ряду: Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов

Фото: Архив Вячеслава Симоненко

Слева направо в первом ряду: Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов

Фото: Архив Вячеслава Симоненко

Как писал «Ъ», ответчики обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, покушении на взяточничество, заведомо ложном доносе, фальсификации доказательств и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц (ч. 1, 2, 3 ст. 210; ст. 30; ч. 6 ст. 290; ч. 3 ст. 303; ч. 3 ст. 306; ч. 2 ст. 307 УК РФ).

Согласно материалам дела, отец и сын Качуры создали преступное сообщество с целью хищения имущества, вымогательства взяток и совершения других тяжких преступлений. Не позднее февраля 2020 года они вовлекли в ОПС Вячеслава Симоненко, следователя СУ по СЗАО ГСУ СКР по Москве Алексея Неснова и старшего инспектора отдела служебных проверок управления кадров СКР Александра Киреева.

По версии следствия, фигуранты дела путем фальсификаций незаконно привлекли к уголовной ответственности совладельцев и топ-менеджера Merlion (впоследствии обвинения с бизнесменов были сняты). Ущерб бизнесу потерпевших, по их подсчетам, составил не менее 40,2 млрд руб. недополученной выручки и 2,2 млрд руб. недополученной чистой прибыли. Именно последняя сумма для взыскания и указана в гражданском иске потерпевших.

Кроме того, в качестве компенсации морального вреда каждый из истцов потребовал 5 млн руб. Потерпевшие приняли решение, что в случае удовлетворения их искового заявления все средства, взысканные для компенсации морального вреда, то есть 20 млн руб., будут переданы на благотворительность.

Александр Александров

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