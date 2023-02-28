В Ульяновске расследуют гибель семьи с младенцем

Прокуратура Ульяновской области инициировала проверку из-за гибели семьи в региональном центре. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«28 февраля 2023 года, в квартире одного из домов по улице Терешковой в областном центре обнаружены трупы младенца и его родителей»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Надзорное ведомство взяло его расследование на контроль. Оно также намерено дать правовую оценку работе сотрудников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух хирургов из Барышского района Ульяновской области. Им вменяется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее гибель ребенка.

Георгий Портнов