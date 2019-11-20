Хирурги из Ульяновской области обвиняются в смерти ребенка

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух хирургов из Барышского района Ульяновской области. Им вменяется ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее гибель ребенка. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

По версии правоохранителей, в сентябре минувшего года в хирургическое отделение Барышской районной больницы был госпитализирован малолетний мальчик. У него был диагностирован острый аппендицит, и ребенка прооперировали. При этом анализ крови мальчика свидетельствовал о наличии острой кишечной инфекции. Однако медработники не провели необходимые исследования и не перевели пациента в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу.

Из-за этого заболевание прогрессировало и привело к смерти ребенка. Чтобы скрыть свою вину, предполагаемые злоумышленники внесли заведомо фиктивные сведения в медицинскую карту малолетнего.

Впоследствии медработникам предъявили обвинение по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и ч.2 ст.327 УК РФ (подделка официального документа, совершенная с целью скрыть другое преступление). Им грозит до трех лет лишения свободы. Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено, а его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Георгий Портнов