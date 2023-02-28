Кредитором экс-владельца отеля «Карамель» стал «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» стало кредитором бывшего владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова, признанного банкротом. 27 декабря 2022 года от ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» в Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 4,7 млн руб. в качестве требования, обеспеченного залогом квартиры. От финансового управляющего и должника поступили отзывы, в которых они не возражали против включения требования в реестр. Определением судьи Арбитражного суда от 22 февраля 2023 года требование ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» включено в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова в октябре 2022 года. Заявление о признании себя банкротом господин Щербаков направил в суд 15 июля, указав, что размер требований кредиторов составляет более 500 тыс. руб.

Трагедия в «Карамели» произошла в ночь с 19 на 20 января 2020 года. Из-за разрыва теплотрассы мини-отель затопило кипятком. Погибли пятеро постояльцев, еще шесть человек получили ожоги, троих из них госпитализировали. В феврале 2021 года Индустриальный суд Перми признал Сергея Щербакова виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Было доказано, что предприниматель незаконно организовал перепланировку подвала и разместил там гостиницу.

Сергею Щербакову назначили наказание в виде пяти лет колонии общего режима и лишения права заниматься гостиничной деятельностью на два года. Его также обязали выплатить родственникам погибших и пострадавших 15 млн руб. В феврале 2022 года Березниковский суд Пермского края разрешил Сергею Щербакову отбывать наказание не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Этот же суд позже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.