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Татарстанцы должны брать в убежище на случай ЧС копии документов, воду и средства гигиены — МЧС

Замглавы МЧС Татарстана Радик Гисмятов на пресс-конференции рассказал, что должны брать с собой жители в «тревожном чемоданчике» в убежище на случай ЧС.

По его словам, с собой необходимо брать 3-5 литров воды, консервы запасом на три дня, аптечку, копии документов, дополнительную одежду, средства гигиены.

«Обращу внимание, что нужно взять и зажигалку, и спички. Например, спички могут отсыреть, а зажигалка не сработать на морозе», — уточнил замминистра.

Дополнительно рекомендуется брать с собой матрас, спальный мешок и небольшую палатку.

"Ъ-Казань"

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