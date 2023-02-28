В Екатеринбурге в Музее наивного искусства открылась выставка «Пограничное состояние». В экспозиции около 100 работ 20 непрофессиональных художников Перми и Пермского края из коллекции Андрея и Надежды Агишевых (Музей советского наива). Среди них: Анна Аборкина, Вера Бартова, Нина Горланова, Мансур Закиров, Анатолий Краев, Кирилл Крест, Саша Лиханов, Катя Медведева.

«Эта выставка задумывалась по разным причинам, в том числе и по причине юбилея 300-летия Перми и Екатеринбурга. Я знаком и с коллекцией, и с коллекционерами уже 12 лет, всегда завидовал этой коллекции и хотел показать ее в Екатеринбурге»,— рассказал заведующий отделом наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) Андрей Бобрихин на открытии выставки.

Музей советского наива — частный музей коллекционеров Андрея и Надежды Агишевых, который открылся в Перми в 2012 году. Он ориентирован на сохранение, изучение, популяризацию советского наивного искусства. Музей создан Фондом поддержки культурных проектов «Новая коллекция». На сегодняшний день реализует свои проекты на новой площадке — в Центре городской культуры.

«Для нас важно вводить в культурные обороты новые имена и с ними работать. Когда мы говорим про нашу коллекцию, мы говорим не только про картины, мы говорим про тех художников, которые создают эти произведения. И чаще всего у нас принцип раскрытия творчества автора происходит через его судьбу. Именно его жизнь повлияла на то, каким стало его творчество. Часто так бывает, чем ярче и насыщеннее работы, тем трагичнее судьба»,— рассказала соорганизатор выставки Татьяна Синицина. Надежда Агишева отметила, что надеется на то, что этот проект станет новым этапом обменов проектами с музеями Перми и Екатеринбурга.

«Для нас было важно увидеть разнообразие материала художников и сам рост и развитие коллекции потому, что на текущий день в России существует всего два музея наивного искусства как отдельные площадки, в Екатеринбурге и Москве»,— подчеркнул директор ЕМИИ Никита Корытин.

Выставка продлится до 21 мая.

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Елена Медведева