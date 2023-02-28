Саратовские следователи раскрыли убийство 13-летней давности

В Саратовской области возобновилось расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, совершенном в 2010 году.

По информации СУ СК, 17 февраля 2010 года у жителя частного дома на улице Сенной в Ершове в присутствии знакомых произошел конфликт с пришедшим в гости потерпевшим. Обвиняемый начал выпроваживать гостя, но тот начал его оскорблять. Хозяин дома нанес ему удары кухонным ножом и лопаткой в голову. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. В этот же день злоумышленник со свидетелем вывезли тело потерпевшего на обочину трассы Энгельс-Ершов-Озинки. В апреле 2010 года труп обнаружили прохожие и обратились в полицию.

Следователи проверяли различные версии произошедшего, поскольку потерпевший неоднократно вступал в потасовки с гражданами. В итоге подозреваемый был установлен.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева