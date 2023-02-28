Известный депутат-коммунист назвал поступок Михаила Абдалкина смелым и креативным

Известный саратовский депутат-коммунист Николай Бондаренко назвал поступок своего самарского коллеги Михаила Абдалкина смелым и креативным. Об этом политик написал на своей странице в «ВКонтакте».

«Я, как представитель партии КПРФ, аплодирую таланту и решительности нашего товарища», – отметил господин Бондаренко.

Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин слушал послание президента России Владимира Путина с лапшой на ушах, что вызвало общественный резонанс. Многие коллеги политика уже возмутились таким отношением к посланию президента страны.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Лапша быстрого приструнивания».

Андрей Сазонов