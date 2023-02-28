В Крыму в 2023 году начнут продавать национализированные предприятия

В течение 2023 года в Крыму начнется продажа национализированных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госсовета Крыма Владимира Константинова.

Он отметил, что продажа объектов подразумевает получение максимальной прибыли для Крыма. В связи с этим при продаже будут учитываться гарантии развития и инвестирования. Однако сам процесс продажи небыстрый, а цена некоторых предприятий составляет несколько миллиардов рублей.

«Для нас важно, чтобы человек не просто взял предприятие, а затем думал о перепродаже. Нам нужно развитие. Абсолютно убежден, что мы найдем достойных инвесторов, которые продолжат производство с пользой для Крыма»,— отметил Владимир Константинов.

Закон, позволяющий признать собственностью Крыма имущество недружественных государств и их граждан, приняли в регионе осенью 2022 года. По нему республика может присвоить землю и объекты, которые являлись собственностью указанных лиц на 24 февраля 2022 года. Глава Крыма Сергей Аксенов уже давал поручение национализировать АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», судостроительный завод «Залив», имущество ООО «РусЛайн ко» и других крупных предприятий. Также под национализацию может попасть квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ялте.

Татьяна Ручкина

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