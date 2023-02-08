Удмуртстат: реальные доходы жителей Удмуртии снизились на 2% в 2022 году

В 2022 году в Удмуртии объем реально располагаемых денежных доходов жителей снизился примерно на 2% в сравнении с предыдущим годом, сообщает Удмуртстат. При этом каждое второе домохозяйство по-прежнему тратит средства на погашение займов и кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, по данным Центробанка России, на 1 января долг жителей Удмуртии перед кредитными учреждениями составил 280 млрд руб., что на 11,4% больше показателя за прошлый год.





В структуре кредитования значительную долю в 2022 году занимали потребительские кредиты, которых было выдано на 119,3 млрд руб., а также жилищные — 55,5 млрд руб. В сравнении с предыдущим годом первых выдано меньше на 15%, вторых — на 5%.

Доля ипотечных кредитов в общей сумме составляла за два последних года около 30%. За 2022 год долговая нагрузка на каждого жителя увеличилась на 20,6 тыс. руб., а среднедушевой долг прирастал на 57 руб. за сутки.

Удмуртия по уровню задолженности населения по кредитам заняла «лидирующую» позицию среди регионов Приволжья с показателем в 194,1 тыс. руб. На втором месте с показателем 193,7 тыс. руб. — Татарстан, третьем — Башкортостан (182,7 тыс. руб.).