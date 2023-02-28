В Туапсе потушен пожар на нефтебазе «Роснефти»

Минувшей ночью около 2 часов 15 минут на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на территории нефтебазы в городе Туапсе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Прибывший на место пожарный расчет выяснил, что загорелось хозяйственное строение.

Пожар был локализован на площади 200 кв. м., около трех часов ночи возгорание было потушено, нефтяные резервуары не были затронуты. Пострадавших в результате пожара нет, разлива нефтепродуктов не произошло. Причины происшествия в ГУ МЧС не называют. Администрация Туапсинского района на своем сайте попросила граждан не распространять фейковую информацию о происшествии, напомнив, что такие действия являются наказуемыми.

Владелец нефтебазы в информации МЧС не уточняется, по адресу, указанному в сообщении спасателей, расположен туапсинский цех краснодарской нефтебазы филиала АО «НК "Роснефть" – Кубаньнефтепродукт», предприятие арендует емкости у ООО «РН-Морской терминал Туапсе».

Анна Перова, Краснодар