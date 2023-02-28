В Адыгее упал неизвестный беспилотный летательный аппарат

В ночь на 28 февраля вблизи поселка Нового Гиагинского района Республики Адыгея упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По данным руководства республики, пострадавших в результате инцидента нет, частично разрушены постройки животноводческой фермы. На месте происшествия работает следственная группа. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал граждан соблюдать спокойствие, подчеркнув, что вопросы безопасности находятся на особом контроле.