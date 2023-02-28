В Адыгее упал неизвестный беспилотный летательный аппарат

В ночь на 28 февраля вблизи поселка Нового Гиагинского района Республики Адыгея упал неизвестный беспилотный летательный аппарат, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По данным руководства республики, пострадавших в результате инцидента нет, частично разрушены постройки животноводческой фермы. На месте происшествия работает следственная группа. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал граждан соблюдать спокойствие, подчеркнув, что вопросы безопасности находятся на особом контроле.

Анна Перова, Краснодар