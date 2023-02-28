Валютные сбережения нижегородцев за год сократились почти вдвое

Общий объем средств на банковских вкладах жителей Нижегородской области по итогам 2022 года вырос на 10,1% и превысил 691 млрд руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в Волго-Вятском управлении Банка России.

В основном нижегородцы хранят деньги в рублях. Доля вкладов в иностранной валюте за год снизилась с 11,5% до 5,7%. При этом общий объем таких сбережений сократился почти в два раза – с 72,7 млрд в рублевом эквиваленте до 39,4 млрд руб.

«Весной 2022 года люди опасались значительного ускорения роста цен и дефицита товаров из-за ухода западных компаний, поэтому срочно делали крупные покупки. Отток сбережений и всплеск инфляции Банк России остановил решением о повышении ключевой ставки до 20%. Граждане вернули деньги в банки»,– сообщили в ВВГУ ЦБ РФ.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Приволжье» «Капитальная устойчивость».