Капитальная устойчивость

В 2022 году российские банки столкнулись с самыми серьезными финансовыми потерями за последние годы, но благодаря своевременным действиям Банка России и запасу прочности завершили год без убытков. В розничном сегменте в регионе заметно, на 15%, снизились объемы кредитования, в том числе ипотечного — на 23%. Объем вкладов нижегородцев, несмотря на тревожную весну, по итогам года вырос на 10%. В бизнес-сегменте общий объем выданных кредитов увеличился на 11,4%.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам 2022 года банки в стране сохранили финансовую устойчивость, констатируют в Волго-Вятском главном управлении Банка России (ВВ ГУ Банка России): «Этому способствовал достаточный запас прочности и капитала, а также действия Банка России и государства по поддержке банков и заемщиков». По данным ведомства, банки Нижегородской области завершили год без убытков.

На фоне начавшейся специальной военной операции и последовавших западных санкций пик тревожности пришелся на весну. «Люди опасались значительного ускорения роста цен и дефицита товаров из-за ухода западных компаний. Поэтому срочно делали крупные покупки. Отток сбережений из банков и всплеск инфляции Банк России остановил решением о повышении ключевой ставки до 20%, — напоминают в ВВ ГУ. — Граждане вернули деньги в банки, а инфляция вскоре начала стабильно снижаться». В результате, по данным ведомства, объем привлеченных средств граждан уже на 1 апреля превысил показатель начала февраля. А по итогам года банковские вклады нижегородцев выросли на 10,1%.

Одной из ключевых особенностей этого года в части сбережений стал переток валютных вкладов в рублевые: доля иностранной валюты снизилась с 11,5% на 1 января 2022 года до 5,7% на начало текущего года. При этом общий объем иностранной валюты, размещенной гражданами в банках в Нижегородской области, сократился почти вдвое: на 1 января 2023 года он составлял 39,4 млрд в рублевом эквиваленте (на аналогичную дату годом ранее — 72,7 млрд руб.).

«Понимая риски для клиентов, связанные с твердыми валютами, мы активно налаживали работу с новыми, мягкими, до этого недоступными для массового потребителя. Так, наблюдая высокий интерес к юаню, мы начали предлагать клиентам инвестиционные инструменты, связанные с китайской экономикой», — отмечает директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова. В целом с точки зрения накоплений в условиях постоянно меняющегося рынка банк рекомендовал клиентам максимально диверсифицировать портфель.

Рефинансируй это

Объем кредитов, выданных нижегородцам в прошлом году, сократился почти на 15%, до 317,4 млрд руб. (в 2021 году — 373,1 млрд руб.). По подсчетам ВВ ГУ Банка России, из них 242,6 млрд руб. составили потребительские кредиты (снижение на 12%), 74,8 млрд руб. — ипотечные жилищные кредиты (минус почти 23%). Уровень просроченной задолженности нижегородцев к началу года в целом чуть вырос (3,7%, год назад — 3,6%), а по ипотеке снизился до 0,3% (годом ранее — 0,4%).

«Год начался спокойно, резкое снижение кредитной активности по понятным причинам началось во втором квартале. Во-первых, из-за существенного подорожания кредитов для населения (в тот период спросом пользовались кредитные карты как „запасной инструмент“ на всякий случай), во-вторых, из-за в целом неопределенной ситуации в стране и в мире. В таких случаях клиенты всегда занимают выжидательную позицию. Оживление почувствовалось с мая по сентябрь, когда начались стройки и люди стали реализовывать отложенные со второго квартала планы. Вторая волна тревожности при объявлении частичной мобилизации в конце сентября отразилась повторным снижением клиентской активности, но к концу года спрос вновь нормализовался до прежних значений», — комментирует управляющий Приволжским филиалом банка «Открытие» Владимир Рогозин. По его словам, наибольший интерес у частных клиентов вызывало рефинансирование: «Было актуально снижение ежемесячной нагрузки: некоторые работодатели из-за санкций сократили премиальные выплаты, а стоимость потребительской корзины при этом не снижалась».

В нижегородском филиале «Уралсиба» на рефинансирование кредитов предыдущих периодов пришлось 35% общего объема потребкредитов, 65% частных клиентов занимали на собственные нужды (ремонт, строительство и другие цели). «В основном все кредиты выдавались со страхованием жизни и страховкой от потери работы, это 75% от всего объема выдач», — говорит территориальный директор Нижегородской территориальной дирекции банка Ирина Козлова.

В региональном подразделении ВТБ больше половины кредитного портфеля физлиц пришлось на ипотеку: банк выдал нижегородским клиентам почти 3 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 10 млрд руб. Ипотечный портфель по итогам года вырос на 4% до 36,8 млрд руб., увеличившись за год на 4%.

По прогнозам банка, в 2023 году основной спрос ипотечных заемщиков сосредоточится в сегменте вторичного жилья, на который придется 60–65% всех ипотечных сделок, а на первичном рынке спрос будет зависеть от госпрограмм и позиции ЦБ РФ по субсидированным программам от застройщиков. По мнению экспертов ВТБ, ограничения «околонулевой» ипотеки могут повлечь за собой дальнейшую корректировку доли новостроек в структуре продаж. Еще одним трендом текущего года на фоне роста интереса россиян к частным домам станет увеличение объе­ма выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

Объем выдачи автокредитов в Нижегородской области, по данным «Автостата», в 2022 году снизился на 44,7% по сравнению с 2021 годом. «Факторы здесь тоже очевидные — снижение спроса, рост рыночных ставок и дефицит новых автомобилей, — поясняет Ирина Козлова из «Уралсиба». — Яркая тенденция 2022 года — увеличение доли продаж китайских брендов за счет замещения ушедших с российского рынка автопроизводителей». По данным «Уралсиба», доля китайских брендов в выданных автокредитах за год выросла в три раза.

В банке ВТБ отмечают, что несмотря на сохраняю­щийся дефицит автомобилей потребительская активность растет: «По итогам января Нижегородская область вошла в тройку регионов-лидеров ПФО по объему выданных банком средств на покупку автомобилей. Спрос будут стимулировать продление гос­программы льготного автокредитования, а также развитие параллельного импорта и приход на российс­кий рынок новых брендов».

При общем снижении объемов кредитования в банковской рознице росли выдачи микрозаймов. По данным ВВ ГУ Банка России, портфель микрозаймов микрофинансовых организаций, зарегистрированных в регионе, на 1 октября 2022 года превысил 7 млрд руб. — это на 1,4 млрд руб. больше, чем в начале 2022 года. При этом более 45% портфеля — это займы, выданные онлайн.

Занять по-крупному

Юрлицам, зарегистрированным в регионе, за 11 месяцев 2022 года банки выдали 1,067 трлн руб. кредитов (за тот же период 2021 года — 958 млрд руб.), объемы выросли на 11,4%. По информации ВВ ГУ Банка России, малому и среднему бизнесу банки предоставили 234,7 млрд руб., что на 3,7% больше, чем годом ранее (226,3 млрд руб.). Общий уровень просроченной задолженности по кредитам юрлиц к концу года заметно снизился: на 1 декабря 2022 года он составлял 1,8% (годом ранее — 6,1%). А субъекты МСБ чуть нарастили просрочку — до 2,1% (3,1% годом ранее). На счетах организаций в банках региона на 1 января 2023 года находилось 328,5 млрд руб. (плюс 58,2%).

«Наибольшая динамика в корпоративном кредитовании зафиксирована в сегменте крупного бизнеса, где портфель за год увеличился вдвое и на 1 января превысил 33 млрд руб. Портфель кредитов компаний среднего и малого бизнеса прирос на 18% до 30,7 млрд руб., — комментируют свои результаты по Нижегородской области в банке ВТБ. — Наиболее активно инвестировали в развитие своего бизнеса в прошедшем году клиенты из отраслей жилищного и коммерческого строительства и торговли».

«Инвестиционная активность среднего бизнеса в первой половине 2022 года по объективным причинам снизилась. Со второго полугодия ситуация начала стабилизироваться, клиенты смогли перестроиться и в части выстраивания новых логистических цепочек, и в части поиска аналогов оборудования, которое не может быть поставлено из недружественных стран по тем или иным причинам», — говорит Владимир Рогозин из «Открытия». Сейчас, по оценке банка, инвестиционная активность в регионе «находится на достаточно высоком уровне», особенно в отраслях, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции, производством продуктов питания и промышленных товаров, оказанием транспортных услуг.

Директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка по Нижегородской области Кристина Микушина отмечает, что активизировались прежде всего производственные компании и это во многом связано с господдержкой инвестиционного финансирования через льготные программы. «Потенциал на этот год видим в следующих отраслях: сельское хозяйство, импортозамещающие производства, разработка отечественного программного обеспечения, импортеры, ориентированные прежде всего на Китай, Индию, Турцию», — добавляет эксперт.

Татьяна Салахетдинова