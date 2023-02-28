Пользователи «Яндекс Музыки» сообщили о сбоях

Пользователи музыкального стриминга «Яндекс Музыка» сообщили о сбоях в работе сервиса, следует из данных DownRadar, отслеживающего работоспособность сайтов и приложений в реальном времени.

Сообщения о сбоях начали поступать около 13:00 мск. По состоянию на 13:31 мск число жалоб пользователей на «Яндекс Музыку» достигло 6776. Пресс-служба «Яндекса» сообщила РБК, что компания уже работает над решением проблемы.

В последний раз пользователи массово сообщали о сбоях в работе «Яндекс Музыки» 16 февраля. Количество жалоб на работу стриминга достигало 7151. Позднее «Яндекс» сообщил «Ъ», что восстановил работу сервиса.

6 февраля у нескольких сервисов «Яндекса» произошел сбой. Сообщалось о перебоях в работе поисковика, музыки, карт, «Кинопоиска», «Лавки», «Маркета» и «Такси», а также платформы «Дзен». 13 февраля пресс-служба компании сообщила, что сбой спровоцирован выходом из строя одного из сетевых устройств — граничного маршрутизатора.

Эрдни Кагалтынов