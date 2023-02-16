Работа «Яндекс Музыки» восстановлена после сбоя

Российские пользователи музыкального стриминга «Яндекс Музыка» сообщили о сбоях в работе сервиса. Из данных сайтов DownRadar и Downdetector следует, что пик сообщений о сбоях пришелся на 18:00 мск. Количество жалоб на работу стриминга достигало 7151.

«Яндекс» сообщил «Ъ», что у ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису, но на текущий момент он работает в штатном режиме.

6 февраля у нескольких сервисах «Яндекса» произошел сбой. Сообщалось о перебоях в работе поисковика, музыки, карт, «Кинопоиска», «Лавки», «Маркета» и «Такси», а также платформы «Дзен». 13 февраля пресс-служба компании сообщила, что сбой спровоцирован выходом из строя одного из сетевых устройств — граничного маршрутизатора.

Эрдни Кагалтынов