Аэропорт Сочи работает штатно после происшествия в Пулково

В Санкт-Петербурге возобновят полеты всех рейсов, в том числе в Сочи, задержанных из-за временного ограничения использования воздушного пространства. Об отмене режима сообщило правительство Санкт-Петербурга.

Как отметили в пресс-службе ГК «Аэродинамика», аэропорт Сочи работает в штатном режиме после отмены ограничений с 11:40.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ввели днем 28 февраля. Авиакомпания «Россия» заявила о задержке рейсов из «Пулково» в Москву, Калининград, Кировск и Сочи. По данным Минобороны РФ, режим ввели в связи с тренировками сил ПВО Западного военного округа.

Анастасия Донскова

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