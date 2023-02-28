В Санкт-Петербурге задержат вылеты в Сочи из-за ограничения воздушного пространства

Авиакомпания «Россия» объявила о задержке вылета из Санкт-Петербурга нескольких рейсов, в том числе в Сочи, в связи с временным ограничением на использование воздушного пространства. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным агентства, задержка в аэропорту «Пулково» может продлиться в течение 12 часов. Из Санкт-Петербурга также задержаны вылеты рейсов в Нижний Новгород, Кировск, Калининград и Москву.

Как сообщает «Ъ», временный режим ограничения воздушного пространства в Санкт-Петербурге объявила Росавиация. Ограничения ввели «до 10:20 UTC (+3 часа по мск) в районе, ограниченном окружностью радиусом 200 км, на всех высотах».

Анастасия Донскова

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