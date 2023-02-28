Кремль исходит из невозможности Украины де-юре вести переговоры с Россией

Россия пока не видит со стороны Украины каких-либо сигналов о переговорах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва исходит из невозможности Киева де-юре вести с ней переговоры.

«Пока, честно говоря, наверное, никто не может констатировать какие-либо сигналы с украинской стороны. Пока мы исходим из невозможности де-юре для украинской стороны вести какие-то переговоры на этот счет»,— ответил на вопрос «Ъ FM» представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков также отметил, что «существуют определенные реалии, которые стали внутрироссийскими» — новые российские регионы. «Есть конституция, которой нельзя пренебрегать. При благоприятном развитии событий переговоры возможны. Но цели будут достигнуты»,— сказал Дмитрий Песков.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. Вчера, 27 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает единственным решением для украинского правительства заключить мирный договор без предварительных условий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».